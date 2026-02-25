Володин попросил правительство сделать все для спасения «Почты России»

Правительство должно взять на контроль ситуацию с «Почтой России» и сделать все для ее спасения. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета премьера Михаила Мишустина.

Господин Володин заметил, что ситуация в компании критична: сотрудники «Почты России» получают низкие зарплаты, в малых городах и селах закрываются почтовые отделения. Госдума совместно с правительством собирается создать рабочую группу по этому вопросу, напомнил парламентарий. «"Почта России" для нас — важное предприятие, не только стратегическое с точки зрения ее функционала»,— сказал глава нижней палаты.

Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что на модернизацию «Почты России» планируется выделить еще 5 млрд руб. из федбюджета. Также разработан законопроект, направленный на стабилизацию состояния российской почты, его внесут в Госдуму в весеннюю сессию.