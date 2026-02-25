Парламент Якутии попросил прокуратуру проверить слова депутата о запрете изучения родного языка

Государственное собрание (парламент) Якутии 25 февраля обратилось в прокуратуру, МВД и Минюст с просьбой дать оценку действиям беспартийного депутата Александра Иванова, который ранее заявил, что народ республики лишен «свободы воли» — права изучать родной язык и распоряжаться «землями предков». За это решение проголосовали 49 из 52 присутствующих на заседании парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как считает вице-спикер Афанасий Владимиров («Единая Россия»), поведение господина Иванова «невозможно игнорировать». «Он отрыто заявляет, что казахский народ обладает независимостью и свободой воли, в то время как народ саха якобы лишен этого. Он прямо формулирует: “Свобода воли народа саха должна быть нашей идеологией”. Эти слова произнесены на фоне чужой государственности, и их смысл ясен, подразумевается, что наша республика должна стремиться к чему-то иному, нежели нынешний статус в единой России»,— заявил господин Владимиров.

Речь идет о размышлениях, которые беспартийный депутат опубликовал в Telegram 17 февраля. Находясь в Алматы около Монумента независимости Казахстана, Александр Иванов отметил «свободу воли» казахского народа. «К сожалению, не все народы в мире, в том числе и мой народ — саха, имеют это благо. Иной раз запрещают нам изучать свой язык, изучать свою историю — настоящую историю, распоряжаться землями своих предков»,— написал он.

Сам господин Иванов заявил, что речь шла о школьной программе, в которой, по его мнению, недостаточно часов уделяется изучению родного языка, а среди дисциплин отсутствует «История Якутии XVI века».

Подробнее о ситуации — в материале «Депутата отделяют от мандата».

Николай Борисов, Якутск