Депутата отделяют от мандата

Депутаты Государственного собрания (парламента) Якутии от «Единой России» пытаются отправить в отставку своего коллегу Александра Иванова, который заявил, что народ республики лишен «свободы воли» — права изучать родной язык и распоряжаться «землями предков». Однако забрать мандат у народного избранника они просто так не могут, поэтому просят возбудить против него уголовное дело о призывах к сепаратизму. Ранее господина Иванова уже исключили из фракции «Новых людей» за похожие высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат госсобрания Якутии Александр Иванов

Фото: Telegram-канал Александра Иванова Депутат госсобрания Якутии Александр Иванов

Фото: Telegram-канал Александра Иванова

25 февраля Госсобрание Якутии рассмотрит предложение группы единороссов во главе с вице-спикером Афанасием Васильевым, а также примкнувшего к ним представителя «Справедливой России» обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям депутата Александра Иванова. Обращение адресовано прокурору Якутии, в Министерство внутренних дел, а также в республиканское управление Минюста.

Речь идет о размышлениях, которые беспартийный депутат опубликовал в Telegram 17 февраля. Находясь в Алматы около Монумента независимости Казахстана, Александр Иванов похвалил братский народ за «свободу воли». «К сожалению, не все народы в мире, в том числе и мой народ — саха, имеют это благо. Иной раз запрещают нам изучать свой язык, изучать свою историю — настоящую историю, распоряжаться землями своих предков»,— заявил депутат. В конце ролика он задался вопросом, «сколько стоит хотя бы увидеть, прикоснуться к тому, чтобы якутский народ имел свою свободу воли».

Слова господина Иванова возмутили якутских единороссов. «Это откровенная чушь и грубая манипуляция»,— заявил Афанасий Васильев, призвав коллегу «проявить ответственность перед избирателями» и добровольно сложить мандат. «Такая риторика противоречит этике депутата, федеральному законодательству и интересам республики»,— написал вице-спикер в Telegram.

Напомним, в августе 2025 года Александр Иванов уже попадал в центр скандала из-за своих неоднозначных высказываний. Тогда в соцсетях завирусился отрывок из его интервью турецкому каналу Cem Kiran. Рассуждая о распаде СССР, депутат заявил, что в Якутии обсуждалась идея отделения от России, но народ «был не готов». «Мы в принципе можем не обязательно отделиться, но будет какая-то автономия»,— добавил господин Иванов, описывая современное положение дел. После этого депутата исключили из фракции «Новых людей» (в 2023 году он избрался в Госсобрание по списку партии, хотя ее членом не являлся). Лидер организации Алексей Нечаев назвал Александра Иванова предателем, а бывший мэр Якутска и депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева добавила, что проявления национализма и сепаратизма недопустимы.

Теперь же в Госсобрании надеются на возбуждение против парламентария уголовного дела. Как рассказал “Ъ” единоросс Владимир Федоров, в его фракции полагают, что с учетом рассуждений о запрете изучения родного языка и отсутствии у якутского народа «свободы воли» действия Александра Иванова можно квалифицировать по ст. 280.1 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»). В случае, если парламентарий будет признан судом виновным, это станет основанием для досрочного прекращения его полномочий. Иных механизмов лишить господина Иванова мандата «к сожалению, нет», добавил Афанасий Васильев.

“Ъ” направил запросы в республиканскую прокуратуру и полицию. Связаться с самим Александром Ивановым оперативно не удалось.

Обвинение действующих парламентариев в экстремизме — довольно редкая, хотя и не беспрецедентная практика. Например, в конце 2021 года по делу о создании экстремистского сообщества была задержана депутат гордумы Томска Ксения Фадеева. Уже через месяц ее включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Тем не менее вплоть до июня 2024 года госпожа Фадеева продолжала числиться депутатом. Ее полномочия были прекращены только после вступления в силу обвинительного приговора суда.

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск