В Челябинске закрыли шаурмечную после отравления детей

Региональное управление Роспотребнадзора возбудило в отношении шаурмечной на улице Братьев Кашириных в Челябинске административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ). Заведение общественного питания временно закрыли. Причиной стало отравление нескольких детей блюдами из заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

О жалобах детей на кишечное расстройство стало известно из СМИ. Четырем пятиклассникам стало плохо после употребления шаурмы в заведении в Калининском районе. Некоторых госпитализировали.

Управление Роспотребнадзора по региону провело эпидемиологическое расследование. По его результатам было возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд. Прокуратура контролирует ситуацию.

Виталина Ярховска