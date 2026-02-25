Панарин подарил маскоту «Лос-Анджелеса» часы Rolex в обмен на игровой номер

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин подарил маскоту клуба — льву Бэйли — часы Rolex, чтобы забрать у него 72-й игровой номер. Об этом сообщает пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В феврале Артемий Панарин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс». Хоккеист подписал с новой командой двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать $11 млн за сезон.

В «Лос-Анджелесе» нападающий решил выступать под 72-м номером, который с 2007 года принадлежал талисману клуба. По традиции НХЛ, чтобы забрать чей-то номер, игрок должен преподнести подарок прежнему владельцу.

За «Кингс» Артемий Панарин дебютирует в ночь на 26 февраля в домашнем матче против «Вегас Голден Найтс». С 6 февраля встречи регулярного чемпионата НХЛ не проводились из-за олимпийской паузы.

Помимо «Рейнджерс» Артемий Панарин также выступал за «Колумбус Блю Джекетс». Всего в НХЛ 34-летний форвард провел 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 результативных передач).

Таисия Орлова