Мишустин назвал семейную ипотеку самой востребованной у россиян

Доля семейной ипотеки на российском рынке в 2025 году составила 90%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, за время работы программы более 1,8 млн семей улучшили свои жилищные условия.

«Семейная ипотека у нас работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения»,— рассказал господин Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства (цитата по ТАСС).

Первый месяц 2026 года стал рекордным для рынка ипотечного кредитования с 2013 года. Объем выдачи достиг 421 млрд руб., превысив январский результат предшествующего года в 3,5 раза. В основном рост произошел за счет выдачи семейной ипотеки в преддверии вступления в силу более жестких требований к заемщикам.

