Токаев наградил олимпийского чемпиона Шайдорова орденом «Барыс» ІІ степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова орденом «Барыс» ІІ степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде — успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина-д’Ампеццо»,— заявил господин Токаев.

Михаил Шайдоров принес сборной Казахстана первую с 1994 года золотую медаль зимних Олимпиад. За победу на Играх администрация Астаны подарила фигуристу трехкомнатную квартиру в столице.

Также Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Достык» ІІ степени тренера Шайдорова — Алексея Урманова. «Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя ваших великих достижений в этом виде спорта»,— отметил президент Казахстана.

Михаилу Шайдорову 21 год. На его счету серебро чемпионата мира (2025), также он является победителем чемпионата четырех континентов (2025).

Таисия Орлова