В Курске дело о легализации недостроя в Первомайском парке дошло до Верховного суда

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство правительства Курской области о восстановлении пропущенного процессуального срока для обжалования судебных решений по делу о легализации самовольной постройки в «Первомайском парке» Курска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Властями Курской области в ВС РФ были поданы две жалобы: о восстановлении срока исковой давности и о пересмотре судебных решений по существу спора. По мнению господина Хинштейна, восстановление срока позволит добиваться отмены решений нижестоящих инстанций.

«Ввести это здание в эксплуатацию индивидуальная предпринимательница Самохвалова не смогла. Еще в 2020 году парк получил статус особо охраняемой природной территории, где запрещено любое капитальное строительство. В результате самострой много лет стоит, разрушаясь и создавая угрозу безопасности людей»,— заявил глава области, подчеркнув, что правительство намерено добиваться сноса объекта.

Как следует из материалов суда, в мае 2008 года между комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска и ИП Ириной Самохваловой был заключен договор аренды нежилого помещения площадью 450 кв. м, расположенного в «Первомайском парке». Назначение помещения — проведение культурно-массовых мероприятий (танцплощадка). 9 февраля 2010 года ОГУ «Государственная экспертиза проектов Курской области» выдало положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции здания. В период проведения работ между сторонами при этом неоднократно перезаключалсь договоры аренды. Финансирование лежало полностью на застройщице.

В 2017 году ИП Самохвалова обратилась в администрацию Курска с вопросом оформления права собственности на незавершенный объект строительства, а получив отказ — направила иск в суд. Госпожа Самохвалова указала, что «ответчики уклоняются от оформления долей в праве собственности на объект недвижимости в соответствии с фактически понесенными ею затратами». Она ссылалась на нарушение договоренностей и своих прав «как лица, вложившего личные средства в реконструкцию спорного объекта».

По данным сервиса Rusprofile, в Курской области зарегистрировано единственное ИП, принадлежащее Самохваловой Ирине Вячеславовне, в 2001 году. Основным видом деятельности ИП до октября 2025 года являлась прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Сейчас ОКВЭД изменен на аренду и лизинг строительных машин и оборудования.

В 2021 году решением Арбитражного суда Курской области доли в недострое площадью 783,8 кв. м, образованном в ходе реконструкции, распределились следующим образом: за Ириной Самохваловой признано право собственности на 9/10 долей, за муниципальным образованием «город Курск» — на 1/10 долю.

Курские власти обращали внимание суда, что «между сторонами существовали арендные отношения», не предполагающие возникновения инвестиционного договора или права собственности у арендатора. Также, по их мнению, реконструкция объекта не была завершена, так как разрешение на строительство истекло в декабре 2011 года. Согласно заключению судебной экспертизы, затраты застройщицы на строительно-монтажные работы по реконструкции составили 26 млн руб. (рыночная стоимость недостроя по состоянию на 4 октября 2018 года оценена в 24,8 млн руб.).

Интересно, что в период рассмотрения спора, в сентябре 2020 года, постановлением администрации Курской области была создана особо охраняемая природная территория регионального значения — природный парк «Первомайский парк». В октябре того же года муниципальное имущество парка было передано в безвозмездное бессрочное пользование ОКУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области».

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, а затем подтверждено Арбитражным судом Центрального округа в 2021 году. После чего обжалований не поступало. В декабре 2025 году судья ВС РФ, рассмотрев ходатайство правительства Курской области, постановил восстановить срок для подачи кассационной жалобы.

Анна Швечикова