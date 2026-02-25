Президент Мексики гарантировала безопасность чемпионата мира по футболу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала «гарантии безопасности» участникам и зрителям чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике. В последние несколько дней Мексику захлестнула волна насилия после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / File Photo / Reuters Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / File Photo / Reuters

Госпожа Шейнбаум заявила, что для болельщиков, которые приедут в Мексику на матчи ЧМ-2026, «рисков нет». Президент Мексики отметила, что ситуация уже начинает постепенно нормализоваться, а силы безопасности обеспечивают охрану граждан страны и иностранных туристов от гангстеров и поклонников Эль Менчо, которые решили отомстить за его убийство.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил вчера, что он «очень спокоен» относительно проведения турнира этим летом в Мексике. «Все будет великолепно»,— уверен господин Инфантино. Кроме того, официальные представители ФИФА заявили, что ассоциация внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с властями Мексики.

Подробнее о проблемах, связанных с проведением ЧМ по футболу в Мексике, «Ъ» писал в материале «Мяч на стороне криминала».

Евгений Хвостик