Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Мексики гарантировала безопасность чемпионата мира по футболу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала «гарантии безопасности» участникам и зрителям чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике. В последние несколько дней Мексику захлестнула волна насилия после ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / File Photo / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / File Photo / Reuters

Госпожа Шейнбаум заявила, что для болельщиков, которые приедут в Мексику на матчи ЧМ-2026, «рисков нет». Президент Мексики отметила, что ситуация уже начинает постепенно нормализоваться, а силы безопасности обеспечивают охрану граждан страны и иностранных туристов от гангстеров и поклонников Эль Менчо, которые решили отомстить за его убийство.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил вчера, что он «очень спокоен» относительно проведения турнира этим летом в Мексике. «Все будет великолепно»,— уверен господин Инфантино. Кроме того, официальные представители ФИФА заявили, что ассоциация внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с властями Мексики.

Подробнее о проблемах, связанных с проведением ЧМ по футболу в Мексике, «Ъ» писал в материале «Мяч на стороне криминала».

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Протесты в Мексике вспыхнули после убийства наркобарона

Предыдущая фотография

Фото: Gilberto Gallo / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Paola Garcia / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Jesus Bustamante / Reuters

Фото: Ginette Riquelme / AP

Фото: Marco Ugarte / AP

Фото: Marco Ugarte / AP

Фото: @morelifediares / Reuters

Фото: @morelifediares / Reuters

Фото: Paco Villanueva / Reuters

Фото: Ginnette Riquelme / AP

Эль Менчо

Эль Менчо

Фото: U.S. State Department / AP

Эль Менчо

Эль Менчо

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Следующая фотография
1 / 24

Фото: Gilberto Gallo / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Paola Garcia / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Фото: Javier Verdin / Reuters

Фото: Jesus Bustamante / Reuters

Фото: Ginette Riquelme / AP

Фото: Marco Ugarte / AP

Фото: Marco Ugarte / AP

Фото: @morelifediares / Reuters

Фото: @morelifediares / Reuters

Фото: Paco Villanueva / Reuters

Фото: Ginnette Riquelme / AP

Эль Менчо

Фото: U.S. State Department / AP

Эль Менчо

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все