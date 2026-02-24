Дефицит бюджета Липецка на 2026 год увеличили до 1,3 млрд рублей
Депутаты городского совета Липецка на сегодняшней сессии приняли поправки в закон о бюджете облцентра на 2026 год. Согласно ним дефицит казны составит 1,3 млрд руб. при доходах в 22,5 млрд руб. и расходах в 23,8 млрд руб. Об этом сообщили в горсовете.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Изменения связаны с увеличением доходной части казны на 1,2 млрд руб., расходной — на 2 млрд. Основной источник — трансферты из областного бюджета.
В первой редакции главного финансового документа города дефицит составлял 450 млн руб., доходы — 21,2 млрд руб., расходы — 21,6 млрд руб.
