Дефицит бюджета Липецкой области на 2026 год составит 12,7 млрд

Депутаты липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Казна планируется с дефицитом 12,7 млрд руб. при доходах 103,4 млрд руб. и расходах 116 млрд руб.

В облсовете уточнили, что дефицит бюджета должен быть покрыт остатками средств на начало года и «коммерческими заимствованиями».

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2026 году запланирован в объеме 85,5 млрд руб. Основными источниками поступлений называются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.

В структуре расходов 3,7 млрд руб. запланировано на агропромышленный комплекс. Еще 3,2 млрд руб. уйдет на повышение зарплаты бюджетникам, 1,5 млрд — на увеличение МРОТ, который с 1 января должен вырасти более чем на 20% (до 20 093 руб.).

В ходе голосования проект бюджета на следующий год поддержали 25 депутатов, семеро выступили против. Воздержавшихся не было.

Выступлений парламентариев в ходе обсуждения документа также не было. Однако в преддверии публичных слушаний проекта закона его критиковали местные коммунисты. На тот момент дефицит казны планировался в объеме 12,8 млрд руб. при доходах 103,5 млрд и расходах 116,3 млрд руб. Депутат облсовета от КПРФ Анатолий Шкатов писал в своем Telegram-канале, что при возросшем количестве аварий в сфере ЖКХ документ предусматривает 26-процентное сокращение расходов на обеспечение качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой. Также, по его словам, практически вчетверо планировалось снизить расходы на развитие промышленности региона, что ставило под сомнение масштабный проект по возрождению Липецкого тракторного завода (на его бывшую территорию расширена ОЭЗ «Липецк»).

Алина Морозова