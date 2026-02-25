Финансирование ремонта электросетевого комплекса Ярославской области увеличено

Филиал «Россети Центр» — «Ярэнерго» направит 702 млн руб. на ремонт и техобслуживание электросетевого комплекса Ярославской области, что на 6% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщили в компании.

Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

В комплекс работ энергетиков войдут поэлементный ремонт и техобслуживание 81 подстанции, 124 трансформаторных подстанций и 44 км линий электропередачи. На основных питающих центрах заменят 210 опорно-стержневых изоляторов и 30 высоковольтных вводов, а также отремонтируют 39 коммутационных аппаратов.

В этом году установят 93 птицезащитных устройства на высоковольтных ЛЭП и усилят или отремонтируют 176 опорных конструкций. В распределительных сетях классом напряжения 0,4-10 кВ энергетики заменят 51 км провода и 928 опор, смонтируют почти 4 тыс. изоляторов. От деревьев планируют расчистить 2,9 тыс. га просек в охранных зонах ЛЭП.

Алла Чижова