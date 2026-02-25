«Для стареющих президентов, работающих второй срок, важен имидж»

Вчера вечером президент США обратился с регулярным посланием к Конгрессу США. Речь Дональда Трампа стала рекордной по длительности и содержала в себе его позицию по целому ряду вопросов — от состояния экономики США до внешней политики, что вызвало самые разные оценки СМИ не только в Америке, но и в Европе и Азии.

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Трамп хвалит экономический подъем, которого многие избиратели не замечают Президент Трамп во вторник заявил, что положил начало новой эре экономического процветания. Но он не сказал одного: «Я чувствую вашу боль». В основе послания Трампа к Конгрессу лежал расчет на то, что он сможет убедить американцев в том, что экономика находится в лучшем состоянии, чем многие считают. Провозглашая «поворот на века», президент предпочел не посылать избирателям сигнал о том, что он понимает тревогу, которая, как показывают опросы, широко распространена среди избирателей. Опросы показывают, что американцы недовольны тем, как Трамп управляет экономикой. В опросе The Wall Street Journal, проведенном в прошлом месяце, избиратели дали президенту низкую оценку, когда их спросили, заботится ли он о «таких людях, как вы», учитывает ли интересы среднего класса и правильно ли расставляет приоритеты.

CNN (Атланта, Джорджия) Трамп устроил из послания целое представление, но законы политической гравитации ему не подвластны В начале своего ежегодного доклада о «самой классной стране в мире» Трамп разыграл целую феерию национального единства, безудержного процветания и величия Америки. При этом его популярность находится на исторически низком уровне. Его привычный поиск позитивных моментов был не просто показухой. Ему нужно было использовать свою самую большую телевизионную аудиторию за год, чтобы вернуть расположение американцев, разочаровавшихся в его некогда сильных сторонах в иммиграционной и экономической политике. Когда самое длинное в истории послание к Конгрессу пошло на второй час, к нам вернулся старый добрый Трамп. Он обрушился с критикой на демократов за то, что они не встали, чтобы поприветствовать его, назвав их «больными». Для стареющих президентов, работающих второй срок, важен имидж. И Трамп излучал энергию и бодрость, уверенно держась в зале и подчеркивая, несмотря на всю свою противоречивость, что он по-прежнему является доминирующей политической фигурой в стране. Для 79-летнего политика было особенно важно развеять распространенное мнение о том, что он все больше становится «хромой уткой», особенно после того, как в пятницу Верховный суд, отменив его тарифы, нанес ему самое сокрушительное поражение с момента его возвращения в Белый дом. Это вызвало у него ярость. Трамп кричал так громко, что звук из его микрофона исказился.

The Times (Лондон, Великобритания) Трамп провозгласил наступление «золотого века», но рискует попасть в ловушку Байдена В продолжавшемся 1 час 48 минут выступлении Трамп попытался объяснить, что золотой век — это не просто новый бальный зал в Белом доме или металлические изыски в Мар-а-Лаго. Что на самом деле в долгосрочной перспективе это означает больше денег для американцев. Однако многие представители Республиканской партии опасаются, что Трамп попадает в ту же ловушку, в которой в свое время оказался Байден. Он говорит о растущей экономике, когда избиратели еще не почувствовали этого. И у него осталось больше восьми месяцев, чтобы их убедить.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) На фоне наращивания военной мощи США Трамп заявляет, что предпочитает дипломатическое решение проблемы с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что предпочел бы урегулировать разногласия с Тегераном дипломатическим путем, одновременно изложив свою позицию относительно потенциальных атак на Иран. В своих комментариях Трамп занял воинственную позицию по отношению к Ирану, обвинив его в попытках восстановить свою ядерную программу, которая пострадала от американских ударов в прошлом году. Трамп неоднократно заявлял, что эти объекты были уничтожены, хотя эксперты опровергают это утверждение.

