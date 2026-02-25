Дональд Трамп удержал себя в руках ради выборов

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 февраля, выступил в Конгрессе с речью «О положении страны». Де-факто это был программный манифест накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Президент говорил об экономических и внешнеполитических победах, сосредоточившись на трех ключевых аспектах: доступности жизни, «законе и порядке», а также политике достижения «мира через силу» с особым акцентом на Иране, Украине и Венесуэле. Трамп попытался задать тон избирательной кампании республиканцев, которым, в том числе и в результате политики текущей администрации, угрожает потеря позиций в Конгрессе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (на переднем плане), вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Президент США Дональд Трамп (на переднем плане), вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Программный манифест

Перед началом выступления Белый дом всячески подогревал к нему интерес — например, выпустил «бинго с Трампом». Это был шуточный прогноз насчет того, что скажет президент — с клетками «Америка вернулась», «Мы были мертвой страной», «Граница безопасна», «Мир через силу», а также ставками на то, появится ли «растерянный Джо Байден» и не получит ли госсекретарь Марко Рубио «еще одну работу».

В итоге Рубио оказался единственным членом кабинета, которому Трамп уделил в своей речи отдельное внимание, что указывало на рост влияния главного дипломата США.

Байдена же в зале Конгресса не было.

Обращение «О положении страны» стало программным манифестом накануне промежуточных выборов ноября 2026 года и одновременно попыткой Трампа защитить результаты своей работы с января 2025 года.

И это было особенно важно на фоне падающей поддержки избирателей.

Из утечек в прессе были понятны главные линии защиты: экономика и «доступность жизни» для среднего класса, иммиграция и безопасность, жесткая линия по Ирану, сигналы по Украине, Венесуэла как пример «силы через мощь», а также акцент на «традиционных ценностях».

«Мы везде побеждаем»

Поздним вечером 24 февраля по вашингтонскому времени в Конгрессе было многолюдно. Под бурные аплодисменты Трамп шел к трибуне, протягивая руку каждому, включая даже членов Верховного суда, несмотря на их недавнее решение по тарифам.

Трамп зашел на подиум и начал с утверждения, что в наследство от Байдена ему достался «полный бардак» и он его «исправляет». Причем якобы крайне удачно.

«Люди подходят ко мне и говорят: мы устали побеждать, мы везде побеждаем, мы к этому просто не привыкли»,— заявил Трамп.

В подтверждение этому в зал под крики «США! США!» вошла мужская олимпийская сборная по хоккею — та самая команда, которая несколько дней назад вырвала золото у Канады в овертайме. Законодатели от обеих партий встали со своих мест в едином порыве: аплодировали, снимали на телефоны, скандировали вместе с гостями на балконе.

Трамп напомнил, что это была первая золотая медаль мужской сборной с 1980 года, и отдельно выделил вратаря Коннора Хеллебайка — героя финала. Президент пообещал, что Хеллебайк получит высшую гражданскую награду страны — Президентскую медаль Свободы, подчеркнув, что ей награждают «совсем немногих». Республиканец также не упустил возможности подколоть оппонентов, заметив, что «впервые видит, как демократы так дружно встают».

Но единение продлилось недолго. О глубоком конфликте между партиями напомнил инцидент с конгрессменом-демократом Элом Грином, афроамериканцем из Техаса.

Конгрессмен Грин использовал послание в качестве площадки для персонального протеста, подняв плакат с надписью: «Чернокожие — не обезьяны».

Это была отсылка к скандальному ролику, опубликованному, а потом удаленному на странице в соцсети Трампа, где экс-президент Барак Обама и его супруга Мишель были изображены в образе обезьян. Республиканцы ответили выкриками и попытками закрыть плакат. Конгрессмена вывели из зала.

Экономические успехи

Трамп проигнорировал это и перешел к экономическому блоку, что стало попыткой перехватить у демократов повестку доступности жизни для среднего класса (именно с этим лозунгом Демпартия значительно опередила консерваторов на недавних региональных выборах в Нью-Йорке и Виргинии). Во главу угла президентом были поставлены сокращение налогов и «американская мечта». Трамп пообещал продолжать курс на облегчение жизни «работающих американцев».

Глава Белого дома указал на резкий разворот по сравнению с эпохой Джо Байдена: при предыдущей администрации страна, по словам республиканца, получила «худшую инфляцию в истории», а при нем снизилась до рекордно низкого уровня; бензин, который «при Байдене был катастрофой», теперь в ряде штатов стоит менее двух долларов за галлон; ипотечные ставки упали, годовой платеж по типовой новой ипотеке сократился на тысячи долларов; фондовый рынок поставил десятки исторических рекордов. Да и цены на яйца тоже продолжали снижаться, заверял президент.

Чтобы придать цифрам человеческое измерение, Трамп поднял с места одну из тех, кто «выиграл» от его курса — официантку Мейган, сэкономившую, как заверил глава Белого дома, около $5 тыс. благодаря отмене налога на чаевые.

Республиканец также упомянул миллионы американских младенцев с будущими «счетами Трампа» на образование, частично финансируемыми частными пожертвованиями. Все это закрепляло союз трампизма с рабочими, малоимущими и средним классом.

Закон и порядок

Следующим стал блок об иммиграции и внутренней безопасности. Вокруг историй семей, потерявших близких или пострадавших в результате преступлений мигрантов, Трамп выстроил эмоциональный сюжет о том, что его жесткая миграционная политика спасает жизни. С одной стороны, Трамп подчеркивал, что Америка всегда будет принимать тех, кто приезжает законно, любит страну и готов работать ради нее; с другой — обвинял оппонентов-демократов в том, что именно они довели ситуацию до «вторжения» через южную границу, позволив миллионам людей из тюрем и психиатрических учреждений попасть в США.

Президент подкрепил свои слова историями: пятилетней девочки, пострадавшей в аварии с участием нелегала—водителя фуры, и украинской беженки, зарезанной нелегальным мигрантом, которого ранее задерживали и неизменно отпускали. Именно во избежание таких трагедий, объяснял Трамп, его администрация и депортирует «рекордными темпами» нелегалов с криминальным бэкграундом.

В продолжение темы ценности человеческой жизни Трамп вспомнил убийство политического активиста Чарли Кирка, приветствовал его вдову Эрику и призвал к отказу от политического насилия. Этот призыв аплодисментами встретили обе партии.

Ястреб-миротворец

Что касается внешней политики, то основное внимание было уделено Ирану. Трамп сказал, что США уже «стерли» предыдущую конфигурацию иранской ядерной угрозы, но «они (иранские власти.— “Ъ”) все начинают сначала». Президент подчеркивал, что Вашингтон ведет переговоры и иранцы «хотят сделки», но вместе с тем от Тегерана еще не прозвучали «главные слова» — о готовности «никогда не иметь ядерного оружия».

Президент США дал понять: он предпочел бы решить проблему дипломатией, но никогда не позволит «крупнейшему спонсору терроризма в мире получить ядерное оружие». В этом контексте Трамп повторил свою формулу «мир через силу», объяснив, что именно благодаря наращенной мощи США «надеются редко применять» эту силу на практике.

Упомянув украинскую тему, Трамп провозгласил: конфликт никогда бы не разразился, если бы в 2022 году президентом США был он, а не Байден. Также Трамп пообещал «заключать мир везде, где это возможно».

Далее глава Белого дома перенесся из Европы в Западное полушарие, где США, по его словам, «плотно работают» с новым лидером Венесуэлы Дельси Родригес, чтобы «раскрыть колоссальные экономические возможности» для обеих стран и дать надежду тем, кто «так страшно страдал». Венесуэла подавалась им как иллюстрация тезиса, что «сила через мощь» и давление на авторитарные режимы могут одновременно укреплять безопасность США и снижать миграционные потоки.

Во время выступления Трамп объявил о вручении «Серебряной звезды» пилоту вертолета Эрику Словеру, участвовавшему в венесуэльской операции.

Смог сдержаться

В целом вся речь была скреплена патриотическим нарративом — в этом контексте постоянно упоминались ветераны, спасатели, хоккеисты, семьи жертв преступлений и многие другие. Трамп сказал, что этот год станет годом Америки и тех, кто «сохранил ее свободной». Политически выступление, очевидно, было задумано не только как стартовый залп перед предвыборной кампанией, но и как иллюстрация к празднованию в этом году 250-летия независимости США. Трамп явно пытался смягчить свой тон — перешел от чистой конфронтации к более «инклюзивному» патриотизму, но при этом сохранял жесткость по иммиграции, культурным войнам и внешней политике.

Речь, которая стала рекордной по длительности (около двух часов), была меньше про новые инициативы и больше про закрепление посыла: республиканцы — единственная сила, способная сделать уровень жизни доступным, а страну — безопасной и сохранить ее величие к 250-летию.

По итогам выступления необычное единство наблюдалось среди комментаторов с обеих сторон политического спектра. Известный политический комментатор консервативного Fox News Лора Ингрэм обратила внимание на сдержанность Трампа и охарактеризовала речь как успешную. Неожиданно в эфире либерального CNN с ней согласился Дэвид Аксельрод, который был главным стратегом предвыборного штаба Барака Обамы. Аксельрод заявил, что Трамп смог контролировать себя и сделал это «искусно». Другой комментатор CNN, журналист Джон Кинг, отметил, что 47-й президент «вернул энтузиазм республиканцам», но предложил посмотреть, как долго Трамп сможет себя держать в руках: комментаторы видели в выступлении несомненный успех, но не были уверены, что президент способен надолго сохранить такой уровень самоконтроля.

Екатерина Мур