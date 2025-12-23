Воронежский «Риф» требует с подмосковного конструкторского бюро 176 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступило два иска местного производителя электроники АО «Риф» к подмосковному АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ, структура «Ростеха») на общую сумму 176,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самый крупный из них на 105,7 млн руб. принят к производству. Задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в январе 2024 года. Подробности не раскрываются. Заседание суда назначено на 3 февраля. Второе заявление пока не принято к производству. Сумма требований составляет 70,5 млн руб. Суть их образования не раскрывается.

Весной «Риф» уже пытался взыскать с подмосковного предприятия 56,3 млн руб. долга по тому же договору поставки изделий, заключенному в 2024-м. При этом детали его образования так же не раскрывались. В июле воронежский арбитраж прекратил производство по делу, так как стороны пришли к мировому соглашению: конструкторское бюро обязалось возместить долг до 15 декабря.

Еще один иск к РПКБ «Риф» подал в июне. Сумма требований в рамках договора поставки, о котором шла речь и ранее, составляла 51,4 млн руб. В августе суд прекратил дело, так как стороны достигли мирового соглашения.

В «Рифе» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» о том, как именно возникли требования к подмосковному предприятию, пообещали уточнить информацию позднее. В РПКБ отказались от комментариев «Ъ-Черноземье».

По данным Kartoteka.ru, АО «Риф» зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. В качестве учредителей предприятия указаны «граждане России» (84,75%), ООО «Стимул» Александра и Майи Ивановых (4,82%) и ООО «Фотон», контролируемое Андреем Гайдиным (4,82%), еще 5,6% принадлежит курскому СИПФ «Ифкурзабота». Из бухгалтерской отчетности предприятия следует, что 2024 год оно закончило с выручкой в 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 355 млн руб. Гендиректор — Александр Иванов. Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "РИФ"». АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» зарегистрировано в городе Раменское Московской области в 1992 году. Уставный капитал — 168,8 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 19,7% компании принадлежит АО «Раменский приборостроительный завод», 2,03% — самому АО, 0,09% — АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (структура «Ростеха»), 0,02% — ООО «Авиаактив». Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2024 году его выручка составила 18,1 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Гендиректор — Александр Войт.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что экс-сотрудника Минобороны отправили на пять лет в колонию за взятки от главы воронежского АО «Риф» Александра Иванова.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Егор Якимов