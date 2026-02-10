Глава Пуровского района рассказал губернатору Ямала о ходе подготовки к паводку

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Пуровского района Кириллом Трапезниковым, сообщили в окружном правительстве. В ходе нее они обсудили развитие района. «Отдельное внимание уделили теме подготовки к противопаводковому сезону — будут построены защитные насыпи, водопропускные сооружения. Глава держит тему на личном контроле, важно, чтобы прошлогодняя ситуация с подтоплением территорий не повторилась»,— сказал господин Артюхов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Кирилл Трапезников и Дмитрий Артюхов

Среди других важных тем — расселение аварийных домов. За семь лет новое жилье получило рекордное для Пуровского района число семей — более 3 тыс. Так, полностью заселен микрорайон Южный в Тарко-Сале, который имеет всю необходимую инфраструктуру. Опыт создания такого района будет использован в будущем: площадку для строительства уже готовят на улице Юбилейной. Здесь снесут 40 аварийных домов, на месте которых планируют возвести семь домов на 735 квартир, детский сад на 240 мест. Также запланировано строительство масштабного образовательного кампуса для колледжа.

На финишную прямую вышли работы по строительству детского медицинского центра, который объединит поликлинику и круглосуточный стационар — сейчас они находятся в деревянных зданиях в разных частях города. Губернатор отметил, что система здравоохранения в районе хорошо развивается, а местная больница является одной из лучших на Ямале.

Кроме того, в Харампуре отремонтированы водоочистные сооружения, на завершающей стадии работы в Тарко-Сале и Сывдарме. В этом году планируется отремонтировать сооружения в Пуровске и Халясавэе — там будет произведена замена систем водоочистки и внедрены современные технологии.

В начале июня 2025 года в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления. Действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район. К концу месяца воду откачали почти со всех подтопленных участков.

Ирина Пичурина