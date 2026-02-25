«Брусника» продала часть участка под застройку в Академическом районе «Разуму»

Компания «Брусника» продала часть земельного участка в Академическом районе Екатеринбурга девелоперу «Разум» (Астрахань). Как сообщили «Ъ-Урал» представители «Разума», участок предназначен для жилой застройки с развитием сопутствующей инфраструктуры. Стороны не раскрыли детали сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Согласно информации, на приобретенной территории «Разум» планирует построить шесть домов высотой от 17 до 21 этажа в границах действующей улицы Академика Курчатова. Проект включает благоустроенный двор с зонами отдыха, коммерческие помещения на первых этажах и паркинг. Старт строительства ожидается в первой половине года.

Исполнительный директор филиала «Брусника» в Екатеринбурге Наталия Лушникова отметила, что компании находятся в партнерских отношениях, а решение о продаже было принято из-за текущих экономических условий. «Работа построена на принципах мастер-девелопмента: при застройке и благоустройстве участка будут использованы решения "Брусники", которые легли в основу утвержденного мастер-плана. Необходимость сделки продиктована, в первую очередь, экономическими обстоятельствами. Учитывая текущую ситуацию и давление кредитного портфеля, такое сотрудничество позволит реализовать проект в планируемые сроки и на качественно высоком уровне»,— прокомментировала госпожа Лушникова.

«Академический район активно развивается, и участие нескольких девелоперов позволяет быстрее формировать здесь полноценную городскую среду. Мы планируем реализовать проект, который будет логично встроен в существующую застройку и дополнит район необходимой инфраструктурой»,— рассказал коммерческий директор девелоперской компании «Разум» Тимур Сурматов.

Напомним, компания зашла в Екатеринбург в 2023 году.

Ранее стало известно, что «Брусника» продалачасть своего проекта жилой недвижимости застройщику «Талан» (Удмуртская Республика) в Тюмени.

Мария Игнатова