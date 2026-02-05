«Брусника» продала часть жилого проекта в Тюмени застройщику «Талан»

Девелопер «Брусника» продал часть своего проекта жилой недвижимости застройщику «Талан» (Удмуртская Республика). Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера, компании находятся в партнерских отношениях по проекту «Республика 205». «Талан» берет на себя строительство двух домов из планируемых 16.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Необходимость сделки в «Бруснике» объясняют экономическими обстоятельствами. «Учитывая текущую ситуацию и давление кредитного портфеля, такое сотрудничество позволит реализовать проект в планируемые сроки и на качественно высоком уровне»,— прокомментировали в пресс-службе.

Работа по строительству ЖК будет строиться на принципах мастер-девелопмента. Так, при застройке и благоустройстве участка будут использованы решения «Брусники», которые легли в основу утвержденного мастер-плана. В компании пообещали, что социальная инфраструктура будет построена. Например, детский сад, который по соглашению с администрацией Тюмени «Брусника» строит за свой счет.

Согласно сайту «Брусники», проект «Республика 205» расположен на территории бывшего завода медоборудования, в границах улиц Пермякова, Энергетиков, Воровского и Республики. На сегодняшний день там сдан один дом, еще два находятся в стадии строительства.

Мария Игнатова