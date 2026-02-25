Суд удовлетворил иск Райффайзенбанка к структурам «Р-Фарм»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Райффайзенбанк» к АО «Р-Фарм» (Москва) и ООО «Р-Фарм Холдинг» (Ярославль) о взыскании 37 млн евро. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 8 октября 2021 года между АО «Райффайзенбанк» и «Р-Фарм Германия ГМБХ» (третье лицо в деле) было заключено соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии в пределах лимита 39 млн евро. Поручителями выступили АО «Р-Фарм» и ООО «Р-Фарм Холдинг». По договорам поручительства «Р-Фарм» и «Р-Фарм Холдинг» несли солидарную с заемщиком ответственность за надлежащее исполнение обязательств по кредитному соглашению в размере не превышающем 31,2 млн евро и 7,8 млн евро соответственно.

Заемщик обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за них до 8 октября 2024 года. Как указывается в решении, банк выдавал заемщику кредиты. Однако заемщиком обязательства по кредитному соглашению выполнены не были. Требование банка осталось без ответа. Также без удовлетворения остались требования банка к поручителям.

На дату подачи иска, 10 апреля 2025 года, задолженность по кредитному соглашению составила 29 млн евро, из которых 22 млн — просроченный основной долг, остальное — проценты за пользование кредитом и пени. Кроме того, истец заявил о выплате неустойки, сумма которой в решении не указывается.

«Размер неустойки вследствие просрочки принципалом обязательств по выплате бенефициару денежных средств судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке»,— указывается в решении.

По ходу рассмотрения дела была произведена замена истца с АО «Райффайзенбанк» на ООО «Альбиоген», которому банк передал права требования по договору цессии.

В итоге суд решил заменить истца и взыскать солидарно в пользу ООО «Альбиоген» с АО «Р-Фарм» 29,5 млн евро, с ООО «Р-Фарм Холдинг» задолженность в размере 7,8 млн евро, а также 10 млн руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано.

10 ноября 2021 года Райффайзенбанк сообщал, что выдал 50 млн евро R-Pharm Germany в рамках трехлетнего кредитного соглашения. В сообщении Райффайзенбанка уточнялось, что инвестиционный кредит будет направлен на расширение производственных мощностей завода компании в городе Иллертиссен (Германия). Дополнительные мощности были необходимы для производства наиболее востребованных биофармацевтических препаратов, в частности, антиковидных вакцины и препаратов от широкого спектра заболеваний на базе моноклональных антител.

Кроме того, 2 декабря 2025 года арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании 337 млн евро с АО «Райффазенбанк» в пользу ООО «Р-Фарм Интернешнл». Истец заявил об отказе от иска. По данным источника «Ведомостей», компания хотела отсудить у банка денежные средства за то, что тот не выполнил свои обязательства и не нашел инвестора для завода группы «Р-Фарм» в Германии.