Варданян отказался подавать апелляцию на приговор бакинского суда

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, приговоренный к 20 годам заключения в Баку, отказался подавать апелляцию на решение суда. Как пояснила его семья, он не соглашается с приговором, но не хочет «легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия».

В заявлении семьи говорится, что заседания суда проходили в закрытом режиме без участия независимых наблюдателей, полный текст приговора на последнем заседании не огласили и его копию с надлежащим переводом до сих пор не предоставили ни Рубену Варданяну, ни его представителям.

«Подача апелляции в этих условиях означала бы признание того, что судебный процесс хоть как-то соответствовал минимальным требованиям права. Это далеко не так. Рубен сознательно отказывается участвовать в имитации правового процесса. Он не признает вынесенный приговор юридическим актом правосудия и считает его частью политически мотивированного и противоправного преследования, которое ничто иное как отказ в правосудии,— следует из заявления семьи,— Отказ от апелляции — это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе».

Представители Рубена Варданяна пообещали действовать через международные инстанции.

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще десяткам пунктов. Гособвинение запрашивало для него пожизненное лишение свободы.

Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции. Как сообщали его представители, все это время к нему не пускали международную группу адвокатов и не давали доступа ко всем материалам дела. На последних заседаниях Варданян отказался от защиты местного адвоката, назвав судебный процесс «судилищем». Азербайджанские власти настаивают, что судебный процесс был прозрачным и объективным.

Лусине Баласян