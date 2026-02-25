Москалькова: Украина хочет обменять курян на задержанных в России украинцев

Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных российскими властями по обвинению в пособничестве терроризму. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, Украина выдвигает в качестве условий возвращения жителей Курской области репатриацию украинских граждан, «которые были задержаны за пособничество террористам, неонацистам». Многие из них остаются под стражей, отметила Татьяна Москалькова.

«Нельзя поставить на одну ступень тех людей, которые работали против российского государства, и других, которые ничего плохого не сделали украинскому государству, а были вынуждены вместе с отходом войск Украины покинуть Россию, — подчеркнула госпожа Москалькова (цитата по «РИА Новости»), — это совершенно разные категории».

17 февраля российский омбудсмен сообщила, что передала Украине список из 115 украинских граждан, которых Россия готова вернуть. По ее словам, украинская сторона забирать их не хотела. Госпожа Москалькова говорила, что за время оккупации ВСУ части Курской области на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей. Из них 10 до сих пор удерживаются украинской стороной.