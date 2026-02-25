В России заблокировали 3,8 тыс. сайтов о запрещенных БАДах

По результатам решений Роспотребнадзора заблокировано 3,8 тыс. сайтов, распространяющих данные о продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По данным ведомства, в числе таких ресурсов — сайты, распространяющие под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и с запрещенными компонентами. Среди них встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12 — в 1,1 и 555,6 раза соответственно.

В начале февраля Роспотребнадзор сообщал о блокировке доступа к 1,2 тыс. интернет-ресурсов о БАДах. С 1 сентября 2025 года на маркетплейсах в России запрещено продавать БАДы без государственной регистрации. Роспотребнадзор советует покупать биологически активные добавки только у официальных поставщиков и в аптеках, обязательно проверяя наличие регистрационных документов.