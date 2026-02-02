В России заблокировали доступ к 1,2 тыс. интернет-ресурсов о БАДах

По результатам решения Роспотребнадзора в России заблокирован доступ к более чем 1,2 тыс. интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о запрещенных биологически активных добавках (БАД).

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты службы ежедневно мониторят интернет-магазины, карточки товаров и объявления. Выявленные материалы направляются в Роскомнадзор для дальнейшего ограничения доступа к ним.

С 1 сентября 2025 года на маркетплейсах запрещено продавать БАДы без государственной регистрации. Роспотребнадзор напомнил, что биологически активные добавки следует покупать только у официальных поставщиков и в аптеках, обязательно проверяя наличие регистрационных документов.