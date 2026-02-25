В России создадут вакцину от рака поджелудочной железы

В России намерены создать вакцину против рака поджелудочной железы и мелкоклеточного рака. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Главный онколог Минздрава уточнил, что сейчас механизм создания вакцинного препарата применим к меланоме. На изготовление вакцины после получения «полного портрета» опухоли обычно уходит два месяца.

«Нужно взять участок опухолевой ткани, направить его на исследование генетическое, где мы получаем с помощью полного экзомного секвенирования... Мы получаем портрет опухоли»,— рассказал он на Форуме будущих технологий (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Каприна, к вакцине от рака поджелудочной железы уже проявляют интерес зарубежные страны. Какие именно, он не уточнил.

В декабре 2025 года центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил, что выпустил первую тестовую серию новой вакцины от рака и получил разрешительные документы на ее использование. По данным прошлогоднего исследования Всемирной организации здравоохранения, около 7,1 млн случаев, или 37% всех новых случаев рака, были связаны с предотвратимыми причинами.