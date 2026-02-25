FT: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговых переговоров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время торговых переговоров с США избегал телефонных разговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, Нарендра Моди опасался, что Дональд Трамп позднее изложит собственную версию происходящего.

Проект торгового соглашения с США был практически готов с середины 2025 года, отмечается в публикации. Подписание, однако, затянулось до начала 2026-го из-за разногласий по нескольким вопросам. По словам источников издания, в этот период Нарендра Моди избегал звонков Дональда Трампа. Премьер, как утверждается, опасался, что президент США по итогам разговора может изложить его содержание в невыгодном для Индии свете.

В качестве примера издание приводит схожую ситуацию с конфликтом между Индией и Пакистаном в прошлом году. Дональд Трамп тогда заявил, что выступил посредником в прекращении огня между сторонами. Правительство Индии версию о ключевой роли США категорически отрицает.

О торговом соглашении Индии и США президент Трамп объявил 2 февраля. По условиям сделки, американские пошлины на индийские товары снизят с 50% до 18%. В обмен Индия обязалась прекратить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры.