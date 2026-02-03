Индия увеличит закупки нефти и вооружений в США

Индия согласилась увеличить закупки нефти, продукции оборонного назначения и самолетов у США, а также частично открыть доступ к строго регулируемому сельскохозяйственному рынку. Об этом Reuters сообщил индийский чиновник.

2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении, по условиям которого американские пошлины на индийские товары снизятся с 50% до 18%. В обмен Нью-Дели обязался прекратить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры. По словам господина Трампа, объем закупок американской продукции Индией может достичь $500 млрд и включить энергоресурсы, уголь, технологии, сельхозпродукцию и авиационную технику.

Источник в индийском правительстве сообщил Reuters, что договоренности охватывают также телекоммуникационное оборудование и фармацевтику. Доступ на рынок предоставят для отдельных сельскохозяйственных товаров. Индия снизила пошлины на импорт автомобилей, чтобы выполнить срочные требования Вашингтона и завершить первый этап сделки. По данным индийского правительства, экспорт страны в США в январе—ноябре вырос на 15,88% год к году, до $85,5 млрд. Импорт составил $46,08 млрд.