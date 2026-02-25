ЦБ и Минфин подготовили правила работы криптообменников

Основное регулирование крипторынка в России должно заработать с 1 июля, следует из подготовленного Минфином и Центробанком (ЦБ) законопроекта. С 1 июля 2027-го должны создать условия для функционирования компаний, которые будут осуществлять «организацию обращения цифровых валют» — бирж, цифровых депозитариев и криптообменников.

Проект закона «О цифровой валюте и цифровых правах» разрабатывают с осени 2025 года, с содержанием документа ознакомился РБК. Основные положения проекта включают:

обеспечивать совершение сделок с цифровой валютой и цифровыми правами с переходом прав на организованных торгах смогут только компании с лицензией биржи или торговой системы;

вести учет и переход прав на цифровую валюту или цифровые права будут цифровые депозитарии — специализированные организации, реестр которых будет вести ЦБ;

цифровой депозитарий может быть номинальным держателем цифровых активов, а также проводить через себя выплаты по цифровым активам, предназначенные для инвесторов;

на рынке также будут работать брокеры и управляющие компании (УК): первые как посредники будут позволять клиентам самим совершать сделки напрямую на бирже, а вторые будут управлять активами в интересах клиентов;

новыми игроками на рынке станут организации по обмену цифровой валюты: функции криптообменников смогут выполнять только организации, зарегистрированные в России и состоящие в специальном реестре, объем их конверсионных операций должен быть выше 3,5 млн руб. в месяц;

криптообменники должны будут соблюдать требования ЦБ по минимальному размеру капитала и нормативам достаточности собственных средств, также они смогут выполнять функции маркетмейкеров (обеспечивают спрос и предложение) на организованных торгах;

организации, которые будут выполнять функции криптообменников, должны обеспечить конфиденциальность информации о сделках с цифровой валютой;

цифровые валюты не смогут быть средствами платежа за товары или услуги, за исключением условий отдельных внешнеторговых контрактов.

