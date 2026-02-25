Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы Каменщика на изъятие Домодедово

Верховный суд России 10 марта рассмотрит кассационную жалобу бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика об изъятии аэропорта Домодедово в доход государства. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства «ДМЕ Холдинг», который управляет группой компаний аэропорта Домодедово. По версии Генпрокуратуры, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Аэропорт Домодедово в январе приобрело ООО «Перспектива», дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», за 66 млрд руб. Новому владельцу достался долг Домодедово на 70 млрд руб.