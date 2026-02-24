Reuters: Иран купит у Китая сверхзвуковые противокорабельные ракеты

Иран близок к заключению соглашения с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет CM-302, передает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с переговорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ракеты с дальностью около 290 км предназначены для прорыва корабельной обороны за счет полета на малой высоте и высокой скорости. По оценке экспертов, их развертывание усилит ударные возможности Ирана и создаст дополнительные риски для военно-морских сил США в регионе. Reuters не удалось установить предполагаемый объем поставок и сумму возможной сделки.

По словам двух источников, высокопоставленные иранские военные и государственные представители посещали Китай на заключительном этапе консультаций, включая заместителя министра обороны Масуда Ораеи.

«У Ирана есть военные соглашения и договоренности в области безопасности с союзниками, и сейчас подходящее время воспользоваться ими», — сообщил агентству представитель МИД страны.

МИД КНР заявил Reuters, что не располагает информацией о переговорах. Минобороны Китая комментарий тоже не предоставило. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что «либо мы заключим сделку, либо нам придется предпринять очень жесткие шаги, как в прошлый раз», сообщил агентству представитель администрации, имея в виду текущий кризис вокруг Ирана.

Потенциальная поставка может стать одной из самых крупных со стороны Китая Ирану и затронуть режим санкций ООН, восстановленный в сентябре прошлого года. По данным источников, Тегеран также обсуждает закупку китайских зенитных комплексов, переносных систем ПВО и противоракетных средств.

Консультации оживились после 12-дневной войны Израиля и Ирана в июне, сообщают собеседники агентства. США тем временем стягивают военные силы к Ирану, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.