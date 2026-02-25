Более 3 тыс. туристов остаются заблокированными на байкальском острове Ольхон

На байкальском острове Ольхон (Иркутская область) остаются заблокированными свыше 3 тыс. туристов. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, среди них 285 иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» Фото: ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»

По информации главы Приангарья, власти региона в настоящее время рассматривают возможность обустройства альтернативной традиционному маршруту ледовой дороги. На ее прокладку может уйти до трех дней, после чего специальная комиссия вынесет заключение о ее безопасности. При этом движение по ледовой дороге разрешат лишь в дневное время.

Господин Кобзев также сообщил, что на традиционном маршруте обнаружены новые трещины, движение по нему небезопасно. По его словам, на острове достаточно продуктов первой необходимости и лекарств. Доставку людей с острова и обратно будут осуществлять шесть судов на воздушной подушке. Губернатор также поручил разработать региональный закон об установлении административной ответственности за выезд транспортных средств на необорудованные ледовые переправы.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля решением губернатора на острове Ольхон были заблокированы автомобили туристов, приехавших туда без официального разрешения о передвижении по льду Байкала. Владельцам машин было предложено покинуть остров на судах на воздушной подушке, сам же автотранспорт останется на Ольхоне «до момента, пока не будет открыта ледовая переправа или до начала работы парома».

Ледовая переправа на остров Ольхон ежегодно открывается приблизительно в середине февраля, но пока остается закрытой. В этом году из-за сильных морозов, чередующихся с оттепелями, лед Байкала оказался неустойчив, из-за чего выросло количество инцидентов с провалом автомобилей. Громкий случай произошел 20 февраля, когда семь туристов из Китая, а также водитель-россиянин погибли в результате провала под лед микроавтобуса «УАЗ» около северной части острова Ольхон.

Влад Никифоров, Иркутск