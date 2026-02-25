Путин и Гергиев обсудили «возрождение дирекции императорских театров»

Президент Владимир Путин вчера вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Среди прочего они затронули тему открытия единой дирекции театров.

«Дирекция, как когда-то говорили, императорских театров, предполагала такой национальный масштаб, общенациональный. Все знали, что Санкт-Петербург был столицей, но никто не игнорировал Москву тогда. То же самое происходит сейчас. Мне кажется, что мы на пути к тому, собственно, что и было»,— рассказал господин Гергиев (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин в марте 2022 года предложил объединить дирекции Большого и Мариинского театров. В ноябре 2023 года «Ведомости» сообщали, что объединенную дирекцию планируют создать до конца года. Спустя месяц в правительстве пообещали не объединять театры. Валерий Гергиев занимает пост гендиректора Мариинки с 1988 года, а Большой театр он возглавляет с декабря 2023-го.