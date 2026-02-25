CNN: показания десятков свидетелей по делу Эпштейна не вошли в публикацию Минюста

Свидетельства десятков человек, опрошенных ФБР во время расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, отсутствуют среди опубликованных Минюстом США документов. К такому выводу пришли журналисты CNN. Среди недостающих файлов — обвинения в сексуальном домогательстве в адрес президента США Дональда Трампа.

В списке улик, предоставленном адвокатам сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, указаны серийные номера примерно 325 протоколов ФБР о допросах свидетелей. Однако, как утверждают журналисты, «более 90 из этих протоколов … по-видимому, отсутствуют на веб-сайте Минюста».

Помимо прочего среди записей недостает трех интервью с женщиной, которая заявила, что с 13 лет неоднократно подвергалась насилию со стороны Джеффри Эпштейна. Также она обвинила Дональда Трампа в сексуальном домогательстве. Согласно данным CNN, на допросе эта женщина отказалась комментировать фотографию финансиста с будущим президентом США. Как отметил ее адвокат, клиентка «обеспокоена возможностью привлечения к ответственности дополнительных лиц из-за страха мести».

К той же жертве относят три дополнительных документа, которые, как утверждают журналисты, среди опубликованных файлов отсутствуют. CNN связывает эту пострадавшую с жертвой, которая обвинила Дональда Трампа в сексуализированном насилии, якобы происходившем в период с 1983 по 1985 годы.

CNN указывает, что несколько жертв финансиста Эпштейна не обнаружили своих показаний среди опубликованных файлов. К проблеме недостающих документов ранее привлек внимание член Палаты представителей от демократов Роберт Гарсия. Представитель Минюста опроверг обвинения в удалении файлов. По его словам, не включенные в пресс-релиз документы были «либо дубликатами, либо конфиденциальными, либо частью текущего федерального расследования».

Жертвы Джеффри Эпштейна планируют во время ежегодного обращения президента потребовать расследования связей финансиста с высокопоставленными американскими чиновниками. До сих пор по делу была арестована только Гилейн Максвелл — подруга и сообщница финансиста.