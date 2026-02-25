«Высокая долговая нагрузка — универсальная причина для отрицательного решения»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России в январе 2026 года достигла 76,9%. Это — максимум за последние семь месяцев. Показатель вырос на 2,2 п. п., по сравнению с январем 2025 года (74,7%) и на 0,4 п. п. относительно декабря 2025-го (76,5%). При этом в двух регионах страны динамика оказалась положительной для заемщиков: в Забайкальском крае доля отказов снизилась на 0,4 п. п., а в Ставропольском — на 0,3 п. п. Динамику прокомментировал финансист, директор ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Растущее количество отказов по заявкам на потребительское кредитование сейчас, кроме стандартных факторов, заложенных в кредитные конвейеры банков, связано с реализацией регулятором мер по минимизации системного риска финансового сектора. Ключевую роль здесь играют макропруденциальные лимиты (МПЛ) — это прямые ограничения на долю рискованных кредитов в общем объеме выдач.

Кроме того, на интегральный показатель по системе в целом существенно влияет проводимая банками работа по выявлению и предотвращению мошеннических схем, когда клиенты находятся под воздействием третьих лиц при оформлении заявок.

В данном случае разница между регионами от месяца к месяцу будет иметь плавающий статистический характер. Она определяется не столько макроэкономикой, сколько дифференциацией клиентских сегментов, которые были привлечены на кредитование внутри конкретного исследуемого периода. То есть, в январе, например, на Ставрополье могло быть больше заемщиков с качественной кредитной историей, чьи заявки попали в выборку.

Не секрет, что банки не объясняют потенциальным заемщикам причины отказа на основании Федерального закона № 353-ФЗ “О потребительском кредите”. Но не откроем большой тайны: большинство отказов связано с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН). Даже ограничения по макропруденциальным лимитам завязаны именно на ПДН клиентов.

В данном случае говорить о какой-либо региональной специфике не представляется возможным — высокая долговая нагрузка остается универсальной причиной для отрицательного решения банка в любом субъекте России.

В целом по показателю объема продаж потребительского кредитования на Ставрополье в январе 2026 года мы отмечаем запланированное сезонное снижение. Это традиционное январское замедление потребительской активности населения. Наши клиенты, как правило, стараются до Нового года закрыть сделки, связанные с финансированием неотложных покупок. Поэтому в январе наступает небольшое затишье — каждый год в первом-втором месяцах фиксируется спад активности. Однако с марта количество заявок традиционно начинает подрастать».