Александру Радулову вручили памятную награду за 800 очков в КХЛ

Нападающему ярославского ХК «Локомотив» Александру Радулову вручили памятную награду за 800 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Церемония прошла 24 февраля в Ярославле перед матчем с московским «Динамо».

Памятную награду вручил вице-президент по хоккейным операциям Лиги — Андрей Точицкий. 800-е очко Радулов набрал еще 21 февраля в матче против минского «Динамо». Больше очков набирали только Вадим Шипачев (1016) и Сергей Мозякин (928).

«21 февраля состоялось новое достижение нашего нападающего, Александр Радулов в очередном матче чемпионата КХЛ набрал свое 800-е очко в играх КХЛ, тем самым повторно войдя в клуб рекордсменов КХЛ. Радулов, мы тобой гордимся, любим. И я уверен, что мы увидим еще много рекордов и красивых побед в исполнении Александра»,— сказал Точицкий.

Ранее Александр Радулов уже вошел в «Клуб рекордсменов КХЛ» как обладатель 250 шайб в чемпионатах КХЛ.

Алла Чижова