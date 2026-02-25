Для свердловского экс-замминистра Кислицына запросили 13 лет колонии за взятку

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга гособвинитель в ходе судебных прений попросил назначить 13 лет колонии строгого режима за получение взятки бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну, сообщили в прокуратуре региона. Для бывшего депутата Павла Мякишева, который считается посредником в передаче взятки, обвинение запросило 10 лет колонии строгого режима.

В прокуратуре также запросили назначить для экс-замминистра и депутата штрафы в двукратном размере от суммы взятки. Кроме того, обвинение просит суд на 15 лет лишить Андрея Кислицына права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Для Павла Мякишева запросили аналогичное наказание сроком на семь лет.

Следствие установило, что в 2021 году к Павлу Мякишеву обратился представитель барнаульского поставщика светового оборудования. Он попросил помощи в организации поставок в Свердловскую область. Обвинение утверждает, что Андрей Кислицын по договоренности общался с главами свердловских муниципалитетов и с помощью своего авторитета за счет занимаемой должности убеждал их заключить контракты с этой компанией. С декабря 2022 года по апрель 2024 года замминистра получил через депутата свыше 1,9 млн руб. из общей суммы взятки в 4 млн руб. Оставшуюся сумму за посреднические услуги получил Павел Мякишев.

Андрей Кислицын обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в особо крупном размере), Павел Мякишев — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В начале февраля суд изменил им меру пресечения, сменив подписку о невыезде на заключение под стражу.

Ирина Пичурина