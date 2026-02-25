Региональный проект «Здоровье для каждого» позволяет эффективно заботиться о здоровье ставропольцев

В Ставропольском крае региональный проект «Здоровье для каждого» помогает решать стратегические задачи здравоохранения. В рамках проекта, мобильные медицинские бригады выезжают в отдаленные села и хутора. Узкопрофильные специалисты проводят осмотры, выявляют заболевания на ранних стадиях развития.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено Министерством здравоохранения Ставропольского края

Всего за семь лет реализации проекта почти 500 тыс. ставропольцев прошли такие обследования.

На Ставрополье регпроект «Здоровье для каждого» стартовал в 2018 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Первоначальное название — «За здоровье». С 2025 года региональный проект входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках проекта врачи из районных больниц и краевых учреждений формируют бригады. Терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, оториноларингологи и дерматологи используют во время таких выездов передвижное оборудование. Бригады берут анализы, проводят лабораторные исследования, проводят диагностику при помощи электрокардиографов, аппаратов УЗИ, маммографии и флюорографии. Мобильные диагностические комплексы на базе «КамАЗов» позволяют на месте проводить полную диспансеризацию.

Проект охватывает малонаселенные территории, где ограничен доступ к высококвалифицированным специалистам по отдельным направлениям медицины.

Всего за 2025 год бригады совершили более 4 тыс. выездов. Врачи осмотрели 108 тыс. пациентов и выявили свыше 13,5 тыс. заболеваний.

Медицинский десант

В регионе немало примеров такой работы. Мобильные бригады Благодарненской районной больницы посетили с. Эдельбай. Терапевт принял 21 пациента, кардиолог — 14, гинеколог — 13. Медики провели необходимые исследования. Один пациент получил направление на плановую госпитализацию в терапевтическое отделение больницы.

Бригада Изобильненской районной больницы, в составе которой были кардиолог, невролог, эндокринолог, оториноларинголог и дерматолог, приехала в ст. Рождественскую. Врачи обследовали 138 человек. Маммографию прошли 20 женщин, 32 пациента - диспансеризацию. В том же округе врачи посетили с. Подлужное. Профильные специалисты осмотрели около 100 жителей.

В Александровском округе специалисты из краевого клинического диспансера организовали образовательные встречи. Врач-психиатр-нарколог Елена Георгиева и медицинский психолог Оксана Мочалова прочитали лекции для сотрудников районной больницы и студентов сельхозколледжа. Медики сделали акцент на профилактике зависимостей и необходимости поддерживать психическое здоровье. Врачи осмотрели 16 пациентов, разработали индивидуальные планы лечения и наблюдения.

В Минераловодском округе в 2025 году бригады совершили 28 выездов и осмотрели свыше 2 тыс. человек, что практически соответствует показателям годом ранее. По словам главы округа Максима Гаранжа, специалисты районной больницы участвуют в проекте с первых дней, выезды осуществляют еженедельно.

Бригада Александровской районной больницы посетила хутор Средний. Терапевт, отоларинголог, эндокринолог и онколог приняли 44 местных жителя. В с. Грушевском специалисты краевой клинической больницы провели 73 консультации и 19 УЗИ-исследований.

Цифры и перспективы

Как отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов, количество таких рейсов растет. «Это повышает доступность медицинской помощи, — уверен глава краевого минздрава. — С начала реализации проекта около 500 тыс. ставропольцев прошли обследования.

Проект снижает риски осложнений за счет ранней диагностики. «Раннее выявление позволяет начинать терапию своевременно», — подчеркнул Юрий Литвинов.

Серьезное внимание медики уделяют и профилактике болезней: организуют «Школы здоровья» с лекциями о сбалансированном питании, физической активности, вреде курения и принципах здорового образа жизни.

Таким образом, в 2026 году в Ставропольском крае усиливают работу по региональному проекту.