В аэропорт Иркутска вернулся самолет «АэроБратска» из-за течи топлива

Самолет ЯК-40 авиакомпании «АэроБратск», следовавший из Иркутска в Усть-Илимск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, экипаж воздушного судна при выполнении руления на взлетно-посадочную полосу доложил об обнаружении течи топлива. Борт благополучно возвращен на место стоянки.

По факту инцидента организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Александра Стрелкова