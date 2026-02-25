На Алтае запретят продажу алкоголя в выходные и праздники

С 1 марта на Алтае нельзя будет купить алкоголь по воскресеньям и в праздники. В остальные дни время продажи будет ограничено, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

Со следующего месяца в республике будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, находящихся в многоквартирных жилых домах. Вводится запрет на продажу спиртного «в праздничные и социально значимые дни» — в списке 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний.

В регионе также сократят время продажи алкоголя: с понедельника по четверг — с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. Ограничения не затронут заведения общепита, рестораны, кафе и бары. «Бизнес проинформирован о последствиях в случае нарушения установленных требований. В ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для жителей, что с 1 марта вступают в силу ограничения»,— уточнил господин Максимов.

Подобный запрет на торговлю алкоголем введен в Вологодской области. В будние дни спиртные напитки можно приобрести в рознице только с 12:00 до 14:00, а в праздничные дни их продажа полностью запрещена. С 1 марта магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, также не смогут продавать алкоголь в регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «Вологодская область ужесточает "сухой закон"».