Жителям Иркутской области из зоны ЧС в Бодайбо выплатили более 24 млн рублей

Власти Бодайбинского района Иркутской области выплатили 24,2 млн руб. 1616 жителям города Бодайбо, проживающим в зоне ЧС. Режим был введен после того, как 30 января из-за перемерзания водовода остановилась работа четырех котельных, питающих около 200 домов.

По информации мэра района Евгения Юмашева, сейчас теплоснабжение восстановлено во всех пострадавших домах, продолжаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации. Мэр заявил об острой потребности в дополнительной рабочей силе — сантехниках, слесарях и сварщиках.

Следственными органами по факту произошедшей аварии продолжается расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения города составляет около 7,5 тыс. человек.

Влад Никифоров