США выделят $850 млн на пополнение запасов вооружений для Тайваня

Минобороны США намерено выделить своему Индо-Тихоокеанскому командованию $850 млн на пополнение запасов оружия, используемого для военной помощи Тайваню, сообщает издание Taipei Times со ссылкой на материалы плана расходов министерства, представленного американскому Конгрессу. Решение было принято в соответствии с Законом о повышении устойчивости Тайваня, который разрешает США выделять острову оборудование из запасов Минобороны для ускорения темпов поставок.

Эти средства будут использованы для укрепления боевых возможностей совместных оперативных групп и закупки нового оборудования взамен оборудования, поставляемого Тайваню.

«С 2015 по 2025 год исполнительная власть уведомила Конгресс о поставках Тайваню военной техники на сумму более $39 млрд. Исполнительная власть объявила о трех пакетах PDA (Presidential Drawdown Authority) для Тайваня на общую сумму $1,5 млрд»,— цитирует газета отчет Исследовательской службы Конгресса США от 3 февраля.

США являются для Тайваня основным и постоянным поставщиком вооружений, несмотря на жесткую реакцию Китая. Глава администрации острова Лай Циндэ сообщал о формировании Тайванем дополнительного военного бюджета в $40 млрд для закупок оружия. С его слов, администрация планирует довести оборонный бюджет в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский