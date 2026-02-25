Отменено решение суда, отказавшего в изъятии новосибирского санатория

Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, отказавших в изъятии в пользу государства акций санатория «Краснозерский». Как указывается на сайте арбитражного суда Западно-Сибирского округа, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В июле 2024 года прокуратура региона направила в Новосибирский арбитражный суд иск об истребовании в госсобственность имущества санатория «Краснозерский». Согласно материалам дела, по итогам прокурорской проверки было установлено, что сделки по приватизации санатория в 2006 и 2008 годах совершены с нарушением закона. По мнению истца, санаторий, находящийся в федеральной собственности, был приватизирован на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, решение о приватизации было принято якобы вопреки прямо установленному запрету на приватизацию объектов здравоохранения.

В мае 2025 года Новосибирский арбитражный суд отклонил иск прокуратуры. В августе того же года Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Санаторно-курортный комплекс «Краснозерский» основан в 1965 году. С 2005 года это санаторий регионального значения с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса три звезды, сообщается на сайте организации. На сайте заксобрания региона санаторий назван «грязелечебницей, известной далеко за пределами района и области применением сульфидно-иловой грязи, рапы (озерная соль), голубой и желтой глины озер Островное и Горькое».

Илья Николаев