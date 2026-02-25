В Приморье осужденного оштрафовали за запрещенную татуировку

Ленинский районный суд Владивостока признал осужденного, содержащегося в ИК-31, виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 2 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края, мужчина, находясь в СИЗО-1 и ИК-31, публично демонстрировал осужденным и обвиняемым татуировки на коленях — восьмиконечные звезды, которые являются символикой движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; признано в России экстремистским и запрещено).

Ранее суд в Приморье признал пятерых заключенных ИК-27 виновными в деятельности экстремистской организации АУЕ, запрещенной в России. Лидер экстремистской ячейки Александр Кулешов, отбывавший 20-летний срок за убийство и мошенничество, с учетом ранее назначенного наказания получил в итоге 22 года лишения свободы со штрафом в размере 2 млн руб. Остальным фигурантам назначили от пяти до 10 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток