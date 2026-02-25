Боливия впервые за 17 лет возобновила сотрудничество с США в борьбе с наркотиками

Власти Боливии вернулись к сотрудничеству с Управлением по борьбе с наркотиками США для воплощения «многонациональной стратегии по борьбе с организованной преступностью». Как сообщает Reuters, такое решение для правительства страны стало очередным шагом по налаживанию с США отношений в сфере безопасности, прекращенных в 2008 году по инициативе бывшего президента Эво Моралеса.

По информации министерства внутренних дел Боливии, помимо Управления по борьбе с наркотиками США, отношения налажены с европейскими разведывательными и полицейскими органами. Кроме того, министерство планирует сотрудничать «с антинаркотическими агентствами соседних стран».

В октябре 2025 года президентом Боливии был избран сенатор-правоцентрист Родриго Пас Перейра. На протяжении 17 лет до этого в стране политически доминировали левые силы во главе с партией экс-президента Эво Моралеса «Движение к социализму». Новый президент во время избирательной кампании обещал усиление экономического сотрудничества с другими странами Латинской Америки и США.

Влад Никифоров