Повернули слева направо

По итогам воскресных президентских выборов в Боливии, которые впервые в истории страны проводились в два тура, новым главой государства был избран сенатор-правоцентрист Родриго Пас Перейра. Его победа подвела черту под двумя десятилетиями доминирования в Боливии левых сил во главе с партией экс-президента Эво Моралеса «Движение к социализму» (MAS). Но впереди у новой власти непростой путь: в наследие новоиспеченному президенту достается глубочайший за 40 лет экономический кризис, искать выход из которого ему придется без опоры на комфортное большинство в парламенте.

Фото: Claudia Morales / Reuters Родриго Пас Перейра

В Боливии голоса избирателей считают дважды — чтобы наверняка. Первый метод, основанный на фотографиях каждого бюллетеня, отправляемого в центр обработки данных, позволяет определить результаты очень быстро. На втором, окончательном этапе каждый голос подсчитывается и проверяется на избирательных участках публично перед попаданием в систему, что занимает около недели. 19 октября объявили «предварительные» итоги, согласно которым Пас Перейра получил 54,6% голосов, а его соперник (тоже политик правого толка, который был президентом в начале 2000-х годов) Хорхе «Туто» Кирога — 45,4%. Суд по избирательным делам (аналог ЦИКа) сразу подчеркнул, что эти данные являются «не окончательными».

Это, однако, не помешало первому кандидату тут же торжественно провозгласить свою победу, а второму — с явным сожалением признать свое поражение и даже позвонить своему сопернику с поздравлениями.

«Давайте продолжим строить будущее, новый путь после 20 лет, которые оставили нас вне экономики… и геополитики. Мы должны создавать рабочие места,— заявил Родриго Пас Перейра толпе своих сторонников в отеле в Ла-Пасе чуть более чем через два часа после объявления результатов.— Идеология не обеспечивает пропитание. Это обеспечивается правом на труд, сильными институтами, правовой безопасностью, уважением к частной собственности и уверенностью в будущем — и именно к этому мы хотим стремиться».

Наконец, будущий лидер Боливии, обещавший в ходе избирательной кампании усиление экономического сотрудничества с другими странами Латинской Америки и США, отдельно упомянул Дональда Трампа и выразил надежду, что ему удастся «наладить тесные отношения с одним из самых влиятельных правительств мира».

58-летний Родриго Пас Перейра, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, правившего страной с 1989 по 1993 год, сам далеко не новичок в политике: он успел побывать городским советником, мэром и конгрессменом. Но при этом активно позиционировал себя как человека, далекого от политической элиты. Предвыборную кампанию он начал в качестве абсолютного аутсайдера — в самой нижней части всех рейтингов. Но к середине августа оказался бесспорным фаворитом, выйдя победителем первого тура, в котором приняли участие восемь кандидатов.

В ходе кампании Пас обещал боливийцам, 80% которых составляют самозанятые и поденные рабочие, децентрализацию управления, налоговые льготы и доступные кредиты — словом, все то, что должно способствовать росту частного сектора. Одновременно с этим он гарантировал сохранность социальных программ, что нашло отклик у левых избирателей, разочарованных правящей партией MAS. Он также заявил, что «в Боливии больше не будет контрабанды, потому что все будет законно», пообещав снизить импортные пошлины на такие товары, как технологии и транспортные средства.

Но главным козырем его кампании стал грамотный выбор напарника — бывшего капитана полиции Эдмана Лары Монтаньо.

Известный просто как Капитан Лара, 39-летний политик, который вскоре займет пост вице-президента, прославился разоблачением случаев коррупции в полиции в видеороликах на TikTok, что в конечном итоге привело к его увольнению из правоохранительных органов. Вслед за победой Паса его компаньон уже пообещал, что не будет смотреть сквозь пальцы даже на нарушения будущего шефа, если таковые будут. «Я гарантирую — если Родриго Пас не выполнит свои обязательства, я дам ему отпор»,— заверил Капитан Лара сторонников.

Главной проблемой на пути реализации планов дуэта правоцентристов выглядит состав Конгресса. Христианско-демократическая партия (PDC), от которой выдвигался нынешний победитель президентской гонки, получила по итогам последних парламентских выборов больше голосов, чем какая-либо другая политическая сила: 49 депутатов в 130-местной нижней палате и 16 из 36 сенаторов в верхней. Но это далеко не то большинство, которое позволит новому главе государства и его партии единолично принимать необходимые законы и проводить реформы.

Нынешний триумф правоцентристских сил ознаменовал конец эпохи левых социалистов, правивших страной с 2005 года.

На фоне затяжного и глубокого экономического кризиса в Боливии, резкого роста инфляции, дефицита долларов и топлива и ожесточенной вражды между экс-президентом от «Движения к социализму» Эво Моралесом и уходящим президентом Луисом Арсе последний не решился баллотироваться на второй срок. И вместо этого выдвинул кандидатом на выборах своего министра внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. Но тот выбыл еще в первом туре, набрав всего чуть более 3% голосов. Таким образом воскресные выборы стали первым случаем в истории Боливии с 2005 года, когда ни один кандидат от партии MAS не принял в них участие.

Одной из первых задач, которые новоиспеченному лидеру, вступающему в должность 8 ноября, предстоит решить, чтобы доказать, что он не бросает слов на ветер,— это арест Эво Моралеса. В 2024 году против бывшего президента, бежавшего из страны в конце 2019 года, но вернувшегося уже через год после прихода к власти Луиса Арсе, был издан ордер на арест. Его обвинили в интимной связи с 15-летней девушкой, которая родила от него ребенка, что по боливийским законам равносильно растлению малолетних. Но задержать его в провинции Чапаре, где сотни фермеров, выращивающих коку, уже целый год препятствуют его аресту, полиция так и не смогла. Между тем во время предвыборной кампании Родриго Пас Перейра заявлял, что в случае своего избрания применит закон к Эво Моралесу «как и к любому другому гражданину».

Наталия Портякова