Кореевед Ланьков объяснил задержание в Риге решением главы МИДа Латвии

Российский кореевед Андрей Ланьков, задержанный в Риге, заявил, что основанием для его задержания стало решение министра иностранных дел Латвии Байбы Браже.

«Решение министра иностранных дел»,— сказал ученый в разговоре с РБК. Ранее кореевед заявил, что власти Латвии внесли его в «черный список»

Господина Ланькова задержали во время лекции о Северной Корее. Сотрудники полиции увели его с мероприятия, после чего доставили в миграционную службу. Организатор лекции — ивент-агентство Curiosophy Events — уведомил о случившемся консула Австралии (Андрей Ланьков имеет двойное гражданство РФ и Австралии).

Ученый сообщил «РИА Новости», что ситуация «почти что разрешилась»: его депортируют в Эстонию, после чего он намерен продолжить запланированное лекционное турне по Европе.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле.