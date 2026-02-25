США направили истребители F-22 из Великобритании в Израиль

США передислоцировали более десяти многоцелевых истребителей F-22 с авиабазы Лейкенхит в Великобритании на юг Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 12 самолетов вылетели с британской базы 24 февраля утром, однако один из них вернулся из-за технической неисправности. F-22 прибыли в Великобританию на прошлой неделе и находились там несколько дней.

Ранее США направили на Ближний Восток истребители F-35, F-22, а также авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что предпочел бы дипломатическое решение, но неоднократно угрожал силой в случае провала переговоров. Иран обещал ответить ударами по Израилю и американским целям. Очередной раунд переговоров между США и Ираном ожидается в Женеве на этой неделе.