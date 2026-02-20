обновлено 13:09
Автобус с восемью туристами провалился под лед на Байкале
Автобус с иностранными туристами провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой острова Ольхон (Иркутская область). В салоне находились восемь человек, одного из них спасли. Местонахождение остальных устанавливается, сообщает прокуратура региона. Глава Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительным данным туристы погибли.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным областного ГУ МВД, инцидент произошел сегодня около 15:30 по местному времени. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели МЧС.