Уиткофф сообщил о «настоящей комуникации» с Россией на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что американская сторона поддерживает постоянный диалог как с Киевом, так и с Москвой. Он отметил «настоящую коммуникацию» с российской стороной.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию»,— сказал господин Уиткофф на встрече в Киеве (цитата по TCH).

Он подчеркнул, что без понимания позиций обеих сторон невозможно найти компромиссное решение и назвал новый подход администрации Трампа ключевым отличием от предшественников.

Господин Уиткофф добавил, что разочарование президента США затянувшимися военными действиями заставляет Вашингтон усиливать давление на участников процесса.

Накануне спецпосланник президента США анонсировал трехстороннюю встречу делегаций Украины, России и США в ближайшие 10 дней. Предыдущий раунд трехсторонних консультаций по Украине состоялся в Женеве 17—18 февраля.