В Совете федерации предложили вывести банки из-под запрета на спам-звонки

Сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин предложили поправки в закон «О связи», которые позволят банкам звонить клиентам в обход их личного запрета на массовые обзвоны, сообщают «Ведомости».

Поправки ко второму чтению законопроекта о борьбе с мошенничеством направлены главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому, пишет издание. Сенаторы хотят добавить в исключения звонки, которые совершаются ради исполнения банковского законодательства и правил национальной платежной системы.

В случае принятия поправок банки и другие поднадзорные ЦБ организации смогут продолжать массовые обзвоны даже тем клиентам, которые от них отказались. В разговоре с «Ведомостями» представители Tele2 назвали ситуацию абсурдной, так как клиент, установивший запрет, не сможет оградить себя от нежелательных звонков. В МТС заявили, что возможные поправки «фактически полностью перечеркнут достижения по борьбе со спамом и цели защиты граждан».

С 1 сентября 2025 года абоненты получили право устанавливать самозапрет на получение рекламных обзвонов от колл-центров. Исключение было сделано для звонков госорганов. Возможность заблокировать спам-звонки появилась после принятия правительственного законопроекта о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.