Небензя: Россия сможет дать отпор, если Запад передаст Киеву ядерное оружие

Представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал информацию Службы внешней разведки о том, что Великобритания и Франция якобы готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Россия «обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

«Надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов»,— заявил господин Небензя .

По данным российской спецслужбы, Лондон и Париж сейчас пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Посольства этих двух стран в России опровергли заявление СВР: представители Франции назвали информацию сплошным враньем, а британские дипломаты заверили, что королевство привержено обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Отверг обвинение и украинский МИД.